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التحرى حول نشاط صيدلى لاتجاره فى أدوية محظور تداولها بمصر الجديدة

الأحد، 08 يوليه 2018 02:00 ص
التحرى حول نشاط صيدلى لاتجاره فى أدوية محظور تداولها بمصر الجديدة صورة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر الجديدة الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول نشاط صيدلى فى الاتجار بالأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية المهربة. 

وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.  وأمرت بإرسال الكميات المضبوطة من الأقراص المخدرة إلى خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بها. 

نجح ضباط إدارة رعاية الأحداث، فى القبض على "عبد العظيم م ع" 43 سنة، صيدلى حر، ومدير صيدلية بمصر الجديدة، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمنشطات الجنسية الغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن كائن بعقار ملحق للصيدلية "غير مرخص" وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال استهداف الصيدلية والمخزن بمعرفة ضباط إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 128 لسنة 1962م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م وقرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.وبحصرها تبين أنها كمية من عبوات دوائية مستوردة ومهربة جمركيا.

 وبمواجهة المتهم اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية "سعد م س" وجارى ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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