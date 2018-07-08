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خالد صلاح
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البحرين تستنكر تفجيرات إرهابية استهدفت وزارة الداخلية الصومالية

الأحد، 08 يوليه 2018 12:01 ص
البحرين تستنكر تفجيرات إرهابية استهدفت وزارة الداخلية الصومالية تفجير فى مقديشو - أرشيفية
(أ ش أ)
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استنكرت وزارة الخارجية بمملكة البحرين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وزارة الداخلية فى مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع جمهورية الصومال الفيدرالية وتأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستتباب الأمن والسلم فيها.

وأعربت وزارة الخارجية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية عن تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الراسخ المناهض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والداعى إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولى على مختلف المستويات بما يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

 


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