البابا تواضروس ضيف أسقف روما والسفير المصرى فى مأدبة عشاء بمقر إقامة البطريرك

سارة علام

أقام الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، اليوم، مأدبة غداء على شرف قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر إقامته بروما.

حضر المأدبة السفير المصرى لدى إيطاليا هشام بدر ومحمود سامي سفير مصر بالفاتيكان والقنصل العام بروما المستشار شريف الجمال وعدد من أعضاء السفارة.

كما حضر المأدبة المونسنيور جِبْرِيل كويك والأب روبرتو موتا رئيس رهبنة سان باولو والأنبا أنطونيوس عزيز (الكنيسة الكاثوليكية بمصر)

ومن الكنيسة القبطية الأنبا ويصا مطران البلينا والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ومجمع كهنة إيبارشية تورينو وروما.