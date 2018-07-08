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الأحد، 08 يوليه 2018 02:15 م
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الإندبندنت: زيارة ترامب للندن تضع عبئا إضافيا على قوات الشرطة البريطانية

الأحد، 08 يوليه 2018 02:14 م
الإندبندنت: زيارة ترامب للندن تضع عبئا إضافيا على قوات الشرطة البريطانية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
لندن (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إلى بريطانيا ستضع "دون شك" ضغوطا على قوات الشرطة البريطانية فى مختلف أرجاء الدولة.

وحذرت الشرطة الفيدرالية، حسبما أوردت الصحيفة على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، من أن توفير قوات احتياطية لهذه الزيارة سيزيد من العبء الكبير الذى تتكبده قوات الشرطة البريطانية بالفعل بعد انعقاد فعاليات كبرى مثل كأس العالم.

ومن جانبه، قال سيمون كيمبتون، مسئول العمليات الشرطية فى الشرطة الفيدرالية فى انجلترا وويلز، "إنه رغم التخطيط المتقن، ستضع زيارة ترامب عبئًا هائلًا على قوات إنفاذ القانون فى أجزاء من البلاد".. مضيفا " أنه سيتم نشر آلاف الضباط كجزء من اتفاقيات المساعدة المتبادلة والتى تعد عنصرًا مهمًا للشرطة فى هذا البلد، وذلك للسماح لمواردنا بالتحلى بالمرونة والتواجد فى أكثر المناطق احتياجًا".

وأوضح كيمبتون أن الشرطة البريطانية تحملت أعباء إضافية بسبب كأس العالم إلى جانب وقوع حوادث تسمم بغاز الأعصاب السام نوفيتشوك فى أمسبيرى بويلتشاير فى بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل القوات تقريبا سترسل أعدادا إضافية من الضباط ليساعدوا على حفظ النظام خلال التظاهرات الهائلة المقرر تنظيمها فى العاصمة البريطانية لندن، وفى مناطق أخرى خلال فترة تواجد ترامب فى بريطانيا، لافتة إلى أنه رغم أن الرئيس الأمريكى سيحضر معه حراسته الشخصية، إلا الشرطة البريطانية من المتوقع أن توفر مزيدًا من التغطية الأمنية حول ترامب والاحتجاجات التى تتضمن مسيرة "أوقفوا ترامب" المقرر تنظيمها فى 13 يوليو الجارى.

 


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