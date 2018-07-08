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الإحصاء: 20.8% من الأميين بمصر لديهم إعاقة وترتفع بين الذكور عن الإناث

الأحد، 08 يوليه 2018 09:00 ص
الإحصاء: 20.8% من الأميين بمصر لديهم إعاقة وترتفع بين الذكور عن الإناث محو الأمية
كتبت – هبة حسام
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أظهرت بيانات إحصائية حديثة، أن 20.86% من إجمالى الأميين فى مصر لديهم إعاقة "من الدرجة البسيطة إلى المطلقة"، كما ترتفع تلك النسبة بين الذكور عن الإناث، وفى الحضر عن الريف.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الأمية فى مصر، سُجلت أعلى نسبة للإعاقة بين الأميين للفئة العمرية 40 عاما فأكثر بـ 33.3%، تلاها الفئة العمرية من 10 – 17 عاما بنسبة 12.6%.

وأشارت الدراسة الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، إلى تقارب النسبة فى كل من الفئة العمرية "18- 29 عاما"، و"30- 39" عاما، حيث بلغت نحو 9%، كما أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة إعاقة لإجمالى الجمهورية، سُجلت بين الأميين المعاقين الذين لديهم صعوبة فى المشى أو صعود السلالم بـ 12.5%.

تلاها نسبة الإعاقة بين الأميين المعاقين الذين لديهم صعوبة فى الرؤية حتى أن كانوا يرتدون نظارة بـ 9.4%، وفى المقابل سُجلت أقل نسبة إعاقة بين الأميين المعاقين الذين لديهم صعوبة فى رعاية أنفسهم كالاستحمام، اللبس، وغيرها".

وأظهرت بيانات الدراسة إلى ارتفاع كل أنواع الإعاقات والصعوبات المذكورة بين الأميين فى الحضر عن الريف، وكذلك بين الذكور عن الإناث، كما لفتت الدراسة إلى انه بشكل عام ترتفع الإعاقات بمختلف أنواعها للأميين مقارنة بجميع المعاقين "5 سنوات فأكثر" على مستوى الجمهورية، مما يشير إلى سوء الوضع الصحى لدى الأميين.


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