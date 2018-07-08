الإحصاء: 2.26 مليار دولار صادرات مصر خلال إبريل بارتفاع 3.7%

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال نشرة التجارة الخارجية لمصر عن شهر إبريل 2018، ارتفاع قيمـــة الصــادرات خلال شهر إبريل الماضى بنسبــــة 3.7%، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار، مقابل 2.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية، ترجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (برتقال طازج بنسبة 27.9%، ملابس جاهزة بنسبة 2.0%، لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 101.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 14.7%).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2018، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، وأهمها: (البترول الخام بنسبة 15.2%، بطاطس بنسبة 28.2 %، أثاث بنسبة 4.6%، أسمدة بنسبة 62.1 %).

وأشار الجهاز فى بيانه إلى قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى، والتى بلغت 3.32 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2018، مقابل 3.19 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 4.1%.

وعلى مستوى الواردات، ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 3.9 %، حيث بلغـت 5.58 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2018، مقابل 5.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 66.8%، لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 17.5% ، سيارات ركوب بنسبة 127.1%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 33.4 %).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2018، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (قمح بنسبة 44.5%، منتجات البترول بنسبة 49.7%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.0%، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبــة 30.6%).