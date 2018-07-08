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الأحد، 08 يوليه 2018 03:40 م
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الأوقاف: إقبال كبير على المدارس القرآنية تحصينًا للنشء من الأفكار الهدامة

الأحد، 08 يوليه 2018 02:44 م
الأوقاف: إقبال كبير على المدارس القرآنية تحصينًا للنشء من الأفكار الهدامة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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انطلقت فعاليات النشاط الصيفى لــ 225 مدرسة قرآنية بمحافظة الإسكندرية وحدها، جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان، ونشر الفكر الوسطى المعتدل بين جميع فئات المجتمع، خاصة فى مرحلة النشء.

من جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن المدارس القرآنية تعتنى بتحفيظ القرآن الكريم وتوضيح مقاصده العامة، حتى لا نترك النشء من أبنائنا للجماعات المتطرفة للتأثير على وجدانهم وتشويه عقولهم.

كما أوضح الشيخ محمد العجمى مدير أوقاف الإسكندرية أن قيادات الدعوة ومديرى الإدارات الفرعية والأئمة المتميزين بالمديرية بدأوا أولى حلقات العلم في مدرسة المسجد الجامع واستقبال الراغبين؛ وذلك في إطار تفعيل وزارة الأوقاف لاستراتيجية البناء التي أعلن عنها  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، التى تدور حول استعادة دور المسجد فى نشر القيم والأخلاق وخدمة المجتمع من خلال تفعيل دور المسجد بصفة عامة والمساجد الجامعة بصفة خاصة.

  وأشار العجمى إلى أن "مدرسة المسجد الجامع" ستكون مفتوحة يوميا من العصر إلى المغرب، وستعقد في نهاية الدورة مسابقات للمتميزين، مع تكريم الفائزين فيها ماديا ومعنويا، كما سيتم مكافأة أفضل الأئمة والمحفظين المتميزين القائمين بهذا النشاط.

 
 

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