إيران تهدد هولندا بالردّ على طرد اثنين من دبلوماسييها

أ ف ب

احتجت طهران، الأحد، على طرد هولندا دبلوماسيين إيرانيين اثنين وهددت لاهاى بـ"الردّ" على هذا "التصرف غير الودى ذى التأثيرات المدمرة".

وكان المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الهولندية هوبير بريديماير صرح الجمعة لوكالة فرانس برس أن "موظفين من السفارة الايرانية طُردا من هولندا فى 7 يونيو" من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

واستُدعى سفير هولندا لدى إيران إلى وزارة الخارجية حيث أبلغ أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية تحتفظ بحق الردّ" على هذا الطرد، حسب ما أعلنت الخارجية الايرانية فى بيان نشر باللغة الانكليزية على موقعها الالكتروني.

وجاء فى البيان أن القرار الذى اتخذته السلطات الهولندية "غير منطقى وغير شرعي" و"الجمهورية الإسلامية تنتظر من المسؤولين الهولنديين الامتناع عن اطلاق التهم المنافية للمنطق والتى لا أساس لها ضد الآخرين".

وقالت الخارجية الايرانية إنها تنتظر من هولندا "احترام التزاماتها الدولية" و"توقيف وإحالة إلى القضاء العناصر الإرهابيين" المستهدفين بمذكرة توقيف صادرة عن منظمة الإنتربول، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.