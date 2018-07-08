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إصابة 8 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى

الأحد، 08 يوليه 2018 11:26 م
إصابة 8 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى حادث
الإسكندرية أسماء على بدر
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شهد طريق الإسكندرية الصحراوى فى مدخل أبيس، حادث تصادم، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوى مدخل أبيس - تجاه الإسكندرية.
 
 وبالانتقال والفحص  تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "س ص ل  مصر" ميكروباص، قيادة "ال م ال" 28 سنة مقيم قرية أبيس 12 -دائرة القسم بالطريق المشار إليه وحال قيام قائدها بالدوران من إحدى فتحات الارتداد اصطدمت بها سيارة نقل "فر قائدها هارباً بها" من الجانب الأيمن الخلفى للسيارة مما أدى لانقلابها على الجانب الأيسر. 
 
وأسفر الحادث عن إصابة قائد  السيارة و 7 من مستقليها، بإشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى "رأس التين العام - وجمال عبد الناصر" للعلاج، وحالتهم مُستقرة، وحدثت تلفيات بالسيارات الثلاث، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، و تحديد السيارة المتسببة في الحادث و ضبطها و قائدها. 
 
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