أ.ش.أ:الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تطعن على قرارات إيكاو حول مزاعم قطر

‎أ ش أ

قدم سفراء الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب طلبات إستئناف مشتركة لمحكمة العدل الدولية للطعن القضائى، فى القرار الذى أصدره مجلس الطيران المدنى الدولى (ICAO) الأسبوع الماضى حول المسائل التى قدمتها دولة قطر للمجلس نفسه.

وأشارت الدول الأربعة ، وهى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ، الى أن مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) لا يتمتع بالاختصاص القضائى للنظر فى مضمون الخلاف وأن المجلس نفسه قد أخطأ فى رفض الملاحظات التى أثيرت ضد طلب قطر.

وأكدت الدول أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى لم تتطرق إلى جوهر مطالبات دولة قطر ضد الدول الأربع ، حيث إنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى لديه اختصاص للنظر فى مثل هذه الادعاءات ، حيث أن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدنى أو سلامة الطيران بل يتعلق فى حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التى تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين والتوقف عن التدخل فى شؤون جيرانها وعدم استخدام شبكات الإعلام التى تسيطر عليها الحكومة القطرية لنشر خطاب الكراهية.

وقالت الدول الأربعة ، إنه بناء على ذلك ، فإنها غير موافقة على قرارات مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى ، وهى علاوة على ذلك قرارات غير منتظمة إجرائيا وقد طلبت من محكمة العدل الدولية وضعها جانباً حتى يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها.

وأشارت إلى أن تقديم الإستئناف بصورة مشتركة يعكس التعاون الوثيق بين الدول الأربع ويدل أيضا على وحدة موقفها وتصميمها على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولى بشكل صحيح بما فى ذلك استمرار ممارسة الدول الأربع لحقها السيادى فى ضوء سياسات قطر التى لا تحترم الالتزامات الأساسية التى تعهدت بها.