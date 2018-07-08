ألمانيا تدرس توقيع اتفاق مع اليونان لإعادة المهاجرين نهاية الشهر الجارى

برلين(أ ش أ)

تدرس ألمانيا توقيع اتفاق مع اليونان لإعادة مهاجرين وصلوا إلى الحدود الألمانية بنهاية شهر يوليو الجارى.

وهدد وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر - فى تصريح أدلى به لمجلة "دير شبيجل" الألمانية نشرته اليوم الأحد، ببدء عودة جماعية للمهاجرين إلى ألمانيا إذا لم يتم توقيع اتفاق بين البلدين فيما اقترحت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين أنه قد يتم توقيع مثل هذا الاتفاق مع اليونان بنهاية الشهر الجاري.

وقال سيهوفر : "إن غياب اتفاقات ثنائية ليس استراتيجية جيدة وإن ألمانيا ستبدأ فى إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى حدودها إذا لم يتم تصحيح الوضع".

ومن جانبه .. قال ألكسندر دوبريندت من (الاتحاد الاجتماعى المسيحي) إنه يعتقد أن خطط ألمانيا الرامية لعودة طالبى اللجوء إلى بلد دخولهم الأول من بلدان الاتحاد الأوروبى لن يقابل بالضرورة بتعاون من تلك الدول.