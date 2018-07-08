أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحتفل بتخرج 8 شركات تكنولوجية ناشئة

وائل ربيعى

احتفلت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم، بمقر مركز تكنولوجيا الموضة والتصميم بتخرج الدورة الأولى من أول حاضنة قومية متخصصة فى مجال الصناعات الإبداعية فى الإسكندرية والقاهرة والتى تحمل اسم "تفانين"، وتم فتح باب التقدم لها فى ديسمبر 2016، وبلغ عدد المتقدمين لحاضنة "تفانين" 204 مشارك وتم عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين.

ووقع الاختيار على 26 متقدم وخضوعهم لبرنامج تدريبى لمدة أربع أشهر على أيدى خبراء فى المجال لرفع كفاءة المصممين على المستوى التقنى والفنى والمالى والإدارى وريادة الأعمال، ثم تم إعادة تقيمهم مرة ثانية وتم اختيار أفضل 8 رواد من رواد الأعمال التكنولوجيين (شركات تكنولوجية ناشئة)، وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنية للشركة الواحدة.

يذكر حاضنة تفانيين هى ثمرة تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومشروع التعاون الإنمائى (GIZ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وتخدم الحاضنة المبتكرين فى قطاع الصناعات الإبداعية (ملابس جاهزة – مصنوعات جلدية – حلى وإكسسوارات)؛ وهى أحدى الحاضنات المتخصصة فى البرنامج القومی للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى "انطلاق"، ويأتى ذلك ضمن المجهودات المبذولة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والتى تشهد حقبة جديدة من التنمية والدعم لقطاع ريادة الأعمال التكنولوجية تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً، ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وفى كلمته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم أن الحاضنة "تفانين" هى قاعدة لمنهج منظم ومدروس لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة لتنمو وتزدهر من خلال توفير الدعم المادى والفنى واللوجيستى لتصبح شركات ذات كيان مستقر ولها القدرة على المنافسة فى السوق سواء المحلى أو العالمي. وأكد أن ذلك يأتى فى إطار دور الأكاديمية لمناقشة التحديات التى تواجه شباب مصر وإنشاء حاضنات تكنولوجية فى مجالات مختلفة مثل مجال النسيج، وصناعة الأثاث، ومجال التعليم والوسائط المتعددة والموضة والتصميم والحرف اليدوية والتراثية وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

من خلال هذا البرنامج تم إنشاء شبكة من الحضانات التكنولوجية العامة والمتخصصة وتجميع الجهود حيث تعاونت الأكاديمية مع عده جامعات، ووزارات، ومؤسسات مجتمع مدني، والقطاع الخاص، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع المعاهد والمراكز البحثية؛ لتصبح "انطلاق" أكبر منصة حكومية لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية فى منظومة ريادة الأعمال والابتكار بحيث تغطى أقاليم مصر المختلفة، وقد بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية حتى الآن 17 حاضنة بتمويل 44 مليون جنيه حيث يتم احتضان أكثر من 83 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن.

وتم تخريج 32 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل تعمل فعلیاً فی السوق المحلی والخارجی ما بین استثمارات وتمویل ذاتی، وقد اتاح برنامج انطلاق اکتر من 240 فرصه عمل إلی الآن لشباب المبتکرین ورواد الاعمال، وذلك بخلاف الشرکات التی تم الاحتفال بتخریجها الیوم من حاضنة "تفانين" وعددها 8 شركات، منهم على سبيل المثال شركة MERAKY والتى تعمل على استخدام الفضة الخام فى أعمال الحلى اليدوية، وشركة ZAY تقوم باستخدام كلا من الأحجار الكريمة والشبه كريمة بوضعها فى إطار باستخدام النحاس، وشركة بدارة وتهدف إلى النهوض بالصناعات اليدوية.