وزير التموين يبحث اليوم آليات إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات

كتب مدحت وهبة

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، اجتماعًا مع مديرى المحافظات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات، لمناقشة إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيًا، وكذلك الشروط التى سيتم على أساسها إضافة المواليد.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقررة لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى، والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل، على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

فيما أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم "14" لسنة 2018 بشأن استمرار استخراج إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز من مكاتب التموين على مستوى الجمهوية لما يقرب من 450 ألف أسرة، كانت قد تمت الموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، وما زالت تحت الطبع والتسليم، أو البطاقات الذكية التى تم استلامها ولم يتم تفعيلها حتى الآن على النظام الإلكترونى.