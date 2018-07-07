video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين يبحث اليوم آليات إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات

السبت، 07 يوليه 2018 04:00 ص
وزير التموين يبحث اليوم آليات إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، اجتماعًا مع مديرى المحافظات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات، لمناقشة إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيًا، وكذلك الشروط التى سيتم على أساسها إضافة المواليد.

 

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقررة لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى، والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل، على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

 

فيما أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم "14" لسنة 2018 بشأن استمرار استخراج إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز من مكاتب التموين على مستوى الجمهوية لما يقرب من 450 ألف أسرة، كانت قد تمت الموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، وما زالت تحت الطبع والتسليم، أو البطاقات الذكية التى تم استلامها ولم يتم تفعيلها حتى الآن على النظام الإلكترونى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يعقد غدًا اجتماعًا لمناقشة بدء إضافة المواليد بالبطاقات

وزير التموين

الدعم

التموين

بطاقات التموين

اضافة المواليد




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة