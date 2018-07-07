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على المصيلحى: فتح مكاتب التموين فترة ثانية لتقديم الخدمات للمواطنين

السبت، 07 يوليه 2018 12:37 م
على المصيلحى: فتح مكاتب التموين فترة ثانية لتقديم الخدمات للمواطنين الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب ــ مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح مكاتب التموين فترة ثانية، بهدف تقديم خدمات للمواطنين، وأنه من الممكن أن يتم فتح 30% من المكاتب فترة ثانية فى المرحلة الأولى على أن يتم مد عمل باقى المكاتب فيما بعد قائلا: "مفيش مكتب يتقفل والمواطن محتاج خدمة".
 
وطالب وزير التموين من مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال لقائهم اليوم السبت، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة المواطنين، لافتا إلى أن الهدف من فتح مكاتب التموين فترة ثانية هو تقديم الخدمات المواطنين وليس مجرد فتح المكاتب فقط قائلا: "اللى مش عايز يشتغل فترة ثانية نجيب ناس تانية".

 


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