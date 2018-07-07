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رئيس الوزراء: لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارى وإدارى بالمدن الجديدة

السبت، 07 يوليه 2018 10:08 ص
رئيس الوزراء: لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارى وإدارى بالمدن الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان
كتب ــ أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة. 
 
وأوضح في بيان رسمي لوزارة الإسكان منذ قليل، أنه سبق عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية، والتى تم تحويلها فى الإسكان القومى القديم فقط، وذلك باشتراطات محددة، منها، موافقة اتحاد شاغلى العمارة السكنية على ذلك، وتم رفض تنفيذ هذه الدراسة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.
 

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