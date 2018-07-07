video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ويحظر النشر فى التحقيقات..

النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة

السبت، 07 يوليه 2018 01:42 م
النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب حازم عادل و محمد السيد
إضافة تعليق

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا،  ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية،  كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقة.

وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوى على تدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

واختتم البيان أنه طلب من رئيس "الأعلى للإعلام" إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى ستباشر التحقيقات فى هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.

ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أن ما جاء فيها هو رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.

 


بيان النائب العام
بيان النائب العام
 
 
 
نص المذكرة
نص المذكرة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكرم محمد أحمد: وقف النشر بقضية 57357 ضمن صلاحيات "الأعلى للإعلام"

الأعلى للإعلام يقرر وقف النشر بقضية 57357 ويؤكد: مؤسسة عالمية لها رسالة نبيلة

النائب العام

المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

التحقيق مع مكرم محمد أحمد

مكرم محمد احمد امام النيابة

قضية 57357




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة