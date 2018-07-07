التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية بداية الأسبوع المقبل وإعلانها بالمدارس الأحد

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2018، مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، أن التصحيح لم ينته بعد والنتيجة ستكون مرتفعة هذا العام ومن المقرر أن تكون النتيجة فى المدارس الأحد أو الاثنين المقبلين.

وكانت مصادر أكدت على أن نتائج الامتحانات لطلاب الثانوية العامة 2018 سوف يتم تحديد الشرائح فيها عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن شرائح المجاميع هى من تحدد مدى ارتفاع نسب النجاح من عدمه، مؤكدة أن هناك تعليمات بضرورة بالدقة فى اعمال التصحيح حتى يحصل كل طالب على حقه فى نتائج امتحانات الثانوية العامة 2018.