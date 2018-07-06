يديعوت: ساعة ايلى كوهين اشتراها الموساد من الانترنت وليس عبر عملية بسوريا

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن ساعة الجاسوس الإسرائيلى ايلى كوهين الذى تفاخر الموساد بإعادتها إلى إسرائيل عبر عملية نوعية نفذت فى سوريا ، تم بيعها عبر الإنترنت قبل 3 شهور.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن عميلا للموساد شاهد الساعة التى تم تداولها عبر أحد المواقع الالكترونية ، أجرى عليها مسح معين ليكتشف تاريخها وأنها كانت ساعة الجاسوس الإسرائيلى.

وأوضحت الصحيفة أنه عقب شراء الساعة تم إجراء فحص دقيق وفحص أخر بالمادة الوراثية وتم مطابقة المادة بأحد أفراد أسرة الجاسوس الإسرائيلى ايلى كوهين ليكتشف انها ساعته بالفعل .

ولم تشير الصحيفة من قريب أو من بعيد للثمن الذى دفعه الموساد لشراء الساعة اليدوية لأخطر جاسوس إسرائيلى فى تاريخها.