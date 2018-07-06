وزير النقل: نستهدف نموا إقتصاديا 7% خلال العام القادم

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تستهدف نموا اقتصاديا 7% العام القادم، والعام الحالى كانت نسبة النمو الاقتصادى 5.4%، مضيفا: أنه بعد ارتفاع سعر السولار أصبح نقل السكة الحديد اقتصادى.

وأضاف وزير النقل خلال حواره لبرنامج "مساء دريم" المذاع على فضائية "دريم"، أنه تم توقيع عقد مع الهيئة العربية للتصنيع يوم الخميس الماضى لتصنيع 140 عربة مسطحين لنقل الحاويات برعاية رئيس مجلس الوزراء، وسيتم الانتهاء منهم خلال 16 شهر، وبعد 5 أشهر سيتم نزولها على خط السكك الحديدية.