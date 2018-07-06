وزير التموين يعقد غدًا اجتماعًا لمناقشة بدء إضافة المواليد بالبطاقات

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا السبت، اجتماعًا مع مديرى المحافظات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات، لمناقشة إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيًا، وكذلك الشروط التى سيتم على أساسها إضافة المواليد.

وسيعقد اللقاء فى كلية التجارة جامعة القاهرة، حيث تم اختيار جامعة القاهرة لاستيعاب الحضور خاصة رؤساء المكاتب ومديرى المديريات وقيادات الوزارة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقررة لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى، والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل، على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين طوال الوقت، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات أيضًا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة.