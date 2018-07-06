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الجمعة، 06 يوليه 2018 01:26 م
خالد صلاح
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هدنة فى درعا مع بدء مفاوضات المعارضة السورية مع الروس

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:57 م
هدنة فى درعا مع بدء مفاوضات المعارضة السورية مع الروس درعا
أ ش أ
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أكدت مصادر فى المعارضة السورية، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى جنوب سوريا وبدء جولة جديدة من المفاوضات فى مدينة بصرى الشام الجنوبية، التى عقدت فيها بالفعل أربع جولات من المحادثات منذ السبت، لكنها لم تنجح حتى الآن فى التوصل لاتفاق.

وقالت المصادر - لقناة (العربية) الإخبارية - "إن مدرعات ودبابة ترفع العلم الروسى اتجهت صوب المعبر، وتم رصد قافلة على طريق عسكرى يؤدى إلى المعبر".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أفاد فى وقت سابق اليوم، بتنفيذ الطائرات الحربية التابعة للجيش السورى غارات متجددة استهدفت أطراف بلدة نصيب وطفس والنعيمة جنوب سوريا، مشيرا إلى إلقاء الطيران الحربى 10 براميل متفجرة على درعا البلد.

وبدأت قوات الجيش السورى عملية عسكرية على الحدود السورية - الأردنية بهدف الوصول إلى معبر نصيب الحدودى .. كما تمت السيطرة على تسع نقاط من المخافر الحدودية مع الأردن ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا.

 

 


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