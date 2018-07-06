نيابة المرج تقرر حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بـ"التوك توك" 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة " الهواتف المحمولة" بطريق الخطف بدائرة قسم المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة لتلقى قسم المرج، بلاغا يفيد بقيام أهالى المرج بالقبض على أخطر عصابة لسرقة الهواتف المحمولة بشارع الشيخ ريحان بدائرة قسم المرج، خلال سرقتهما لهاتف محمول أحد المارة مستخدمين " التوك توك" الخاص بهم كوسيلة للهرب فى جميع سرقاتهم.

على الفور انتقلت قوة من مباحث المرج بقيادة الرائد محمد أبو عطا معاون مباحث المرج، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.