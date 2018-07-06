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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر الأرصاد الجوية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
 وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 


الصغرى العظمى 

 

 
القاهرة 25 37
 
وسط الدلتا 24 36
 
الإسكندرية 25 31
 
بلطيم 25 32
 
مطروح 24 31
 
السلوم 21 33
 
سيوة 24 39
 
بورسعيد 25 32
 
دمياط 25 32
 
العريش 19 34
 
رفح 20 34
 
الإسماعيلية 22 38
 
السويس 24 37
 
رأس سدر 26 39
 
نخل 17 37
 
نويبع 28 37
 
طابا 25 35
 
كاترين 19 34
 
الطور 27 38
 
شرم الشيخ 30 38
 
الغردقة 29 39
 
مرسى علم 29 37
 
الفيوم 24 38
 
بنى سويف 24 38
 
المنيا 23 38
 
أسيوط 25 38
 
سوهاج 25 39
 
قنا 26 39
 
الأقصر 26 40
 
أسوان 27 41
 
أبوسمبل 28 41
 
الوادي الجديد 24 41
 
شلاتين 28 40
 
أبو رماد 29 39
 
راس حدربة 30 38
 
حلايب 30 38
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

 
 

الصغرى العظمى 

 

 
مكة المكرمة 32 43
 
المدينة 30 44
 
الرياض 30 44
 
المنامة 32 39
 
أبوظبي 34 45
 
الدوحة 31 40
 
الكويت 33 47
 
دمشق 18 37
 
بيروت 25 31
 
عمان 19 34
 
القدس 20 31
 
غزة 24 32
 
بغداد 30 47
 
مسقط 31 35
 
صنعاء 14 28
 
الخرطوم 27 39
 
طرابلس 23 31
 
تونس 21 33
 
الجزائر 21 28
 
الرباط 16 26
 
نواكشوط 22 28
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 
 

الصغرى العظمى 

 

 
أنقرة 15 31
 
اسطنبول 20 28
 
إسلام اباد 26 37
 
نيودلهي 28 38
 
جاكرتا 21 33
 
بكين 23 33
 
كوالامبور 23 32
 
طوكيو 24 28
 
أثينا 22 33
 
روما 19 31
 
باريس 17 28
 
مدريد 18 32
 
برلين 13 25
 
لندن 18 28
 
مونتريال 13 23
 
موسكو 14 22
 
نيويورك 18 28
 
واشنطن 18 30
 
 
 

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