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مهاتير محمد: إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين ليس من الإنسانية فى شىء

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:11 م
مهاتير محمد: إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين ليس من الإنسانية فى شىء مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور (أ ش أ)
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وصف رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد، اليوم الجمعة، إغلاق الحدود أمام اللاجئين، بأنه عملية غير إنسانية.

وبالإشارة إلى قضية اللاجئين السوريين، أفاد مهاتير بأن ماليزيا كانت دائمًا بلدًا مضيافًا للاجئين القادمين إلى هذا البلد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وقال: "بالرغم من عددهم الكبير، إلا أننا ما زلنا نقبلهم على طبيعة الإنسانية. وفى رأينا أنه ينبغى على الدول الأوروبية أن تترجم أقوالها إلى الأفعال، حيث ستتعاطف مع هؤلاء اللاجئين، وبالتالى تسمح لهذه المجموعة بدخول أراضيها. لقد تم إبلاغى أن هناك عدة دول تقوم بإغلاق حدودها بالكامل أمام اللاجئين. هذا ليس إنسانيًا."

وفيما يخص التفجيرات فى سوريا، قال مهاتير إن ماليزيا بوصفها بلدًا صغيرًا، فلم يسعها إلا أن تصف العمل بأنه كان عملاً خاطئًا، مستدركًا بقوله: "هناك دول ذات قوة وتأثير أكثر فى وقف القصف لكنها لا تريد ذلك. إذن ماذا نفعل؟ بما أننا بلد صغير، فلم يسعنا إلا أن نعبر عن رأينا".

 


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