ملخص مباريات اليوم الأول فى ثمن نهائى كأس العالم × 40 صورة.. فرنسا تنهى مغامرة الأوروجواى وتبلغ نصف النهائى السادس فى تاريخها.. بلجيكا تُطيح بمنتخب البرازيل وتلتقى بـ"الديوك" فى المربع الذهبى بسان بطرسبورج

إعداد عبد الوهاب الجندى

شهد مونديال روسيا اليوم الجمعة، فى أولى أيام تصفيات دور الثمانية بكـأس العالم، مباريتين قويتين الأولى كانت بين فرنسا والأوروجوى، والثانية كانت بين البرازيل وبلجيكا.

ففى المباراة الأولى أصبحت "الديوك" أول فريق يصعد إلى قبل نهائى كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة، فى مونديال روسيا 2018، وأحرز رفائيل فاران هدفا من ضربة رأس رائعة وأضاف أنطوان جريزمان هدفا آخر إثر خطأ فادح من حارس أوروجواى فرناندو موسليرا لتفوز فرنسا 2- صفر.

أما فى المباراة الثانية، فقضت بلجيكا على حلم البرازيل فى التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة بعد فوزها 2-1 فى لقاء مثير لتتأهل لمواجهة فرنسا فى الدور قبل النهائي، إلى التفاصيل:-



جميلات البرازيل



إحدى مشجعات البرازيل

مشجعة برازيلية



مشجعة برازيلية داخل المدرجات



قبلة مشجعة برازيلية



مشجعة ترتدى علم البرازيل



جانب من تشجيع المشجعات



مشجعة بلجيكية

إحدى جميلات بلجيكا



مشجعة بلجيكية قبل انطلاق المباراة

فرنسا تخترق الأوروجواي وتبلغ نصف النهائى السادس فى تاريخها..



تمكن المنتخب الفرنسى لكرة القدم من اختراق الصلابة الدفاعية لمنتخب الأوروجواى وتغلب عليه بهدفين نظيفين الجمعة فى الدور ربع النهائى لكأس العالم فى روسيا، ليبلغ نصف النهائى للمرة السادسة فى تاريخه.

وفى نيجنى نوفجورود، كبد أبطال العالم 1998 منافسهم الذى كان يبحث عن اللقب الثالث بعد 1930 و1950، خسارته الأولى فى مونديال روسيا، وسجل فى مرماه هدفين عبر رافايل فاران وانطوان جريزمان، أى ضعف ما تلقاه مرمى فرناندو موسليرا فى المباريات الأربع السابقة فى المونديال.

وفى حين افتقد منتخب الأوروجواى هدافه إدينسون كافانى بسبب الإصابة التى تعرض لها فى ثمن النهائى ضد البرتغال (2-1)، واصل منتخب الديوك مسيرته الثابتة فى النسخة الحالية، محققا فوزه الثانى تواليا على منتخب من أمريكا الجنوبية، بعد الفوز على الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسى فى ثمن النهائى 4-3، والثالث فى البطولة بعد البيرو فى الدور الأول (1-صفر).

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان "قدمنا مباراة كبيرة ضد الأرجنتين ورفعنا من مستوانا مجددا اليوم، لدى فريق جيد لا يزال لديه هامش كبير للتطور".

وأضاف: "يمكنكم أن تروا نقص الخبرة أحيانا، إلا أن لدينا الكثير من الصفات أيضا فى أى حال، لن تكون كأس عالم فاشلة بالنسبة إلينا، وسننتظر لمعرفة من سيكون منافسنا" الثلاثاء المقبل فى سان بطرسبورج.

وبعد دقائق من تأهل المنتخب الفرنسى إلى نصف النهائى للمرة الأولى منذ مونديال 2006 حين خسر فى النهائى ضد إيطاليا، أعلن قصر الإليزيه ان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيحضر نصف النهائى فى روسيا.













































































بلجيكا تطيح بالبرازيل 2-1 وتلحق بفرنسا لنصف النهائى

لحق المنتخب البلجيكى لكرة القدم بجاره الفرنسى الى الدور نصف النهائى لكأس العالم فى روسيا، بفوزه على البرازيل أحد أبرز المرشحين للقب 2-1 فى قازان فى الدور ربع النهائي.

وسجل فرناندينيو (13 خطأ فى مرمى منتخب بلاده) وكيفن دى بروين (31) هدفى بلجيكا التى بلغت دور الأربعة للمرة الثانية فى تاريخها، وريناتو أغوستو (76) هدف البرازيل التى تبخر حلمها بلقب عالمى سادس.

وتلتقى بلجيكا فى نصف النهائى الثلاثاء فى سان بطرسبورج، مع فرنسا التى تغلبت على الأوروجواى 2-صفر فى نيجنى نوفغورود اليوم.

وهى المرة الثانية التى تبلغ فيها بلجيكا نصف النهائى فى تاريخ مشاركاتها الـ 13 فى كأس العالم، بعد الأولى عام 1986 عندما خسرت امام الارجنتين بثنائية نجمها دييغو أرماندو مارادونا، قبل ان تحل رابعة بخسارتها أمام فرنسا 2-4 بعد التمديد (الوقت الاصلى 2-2).

وضربت بلجيكا بقوة فى الشوط الأول وسجلت هدفين وكان فى إمكانها زيادة الغلة نظرا للهجمات المرتدة العديدة التى أتيحت لمهاجميها، قبل أن تتراجع كليا إلى الدفاع فى الشوط الثاني.

ووأوصل "الشياطين الحمر" المباراة إلى بر الأمان رغم الضغط البرازيلى المكثف الذى أسفر عن هدف لم يكن كافيا للسيليساو الذى كان يمنى النفس بالتتويج باللقب لمحو خيبة النسخة الأخيرة على أرضه، عندما أقصى فى نصف النهائى بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7، وأخرى أمام هولندا صفر-3 فى مباراة المركز الثالث.

وهى الخسارة الأولى للبرازيل منذ 13 شهرا عندما سقطت أمام جارتها وغريمتها الأرجنتين صفر-1 وديا فى ملبورن.

فى المقابل، حافظت بلجيكا على سجلها خاليا من الخسارة فى 24 مباراة متتالية (19 فوزا و5 تعادلات)، ونجحت فى فك عقدة ربع النهائى التى سقطت فيها فى مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016 فى فرنسا.











































