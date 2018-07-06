مصرع 3 أشخاص وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة فى اليابان

أ ف ب

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم الجمعة فى اليابان بعد قتيل أول الخميس، واعتُبر آخرون فى عداد المفقودين بسبب أمطار غزيرة تتساقط فى غرب البلاد حيث وقعت أضرار كبيرة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من انها قد ترفع مستوى الانذار الى الحد الاقصى فى عدد كبير من المناطق التى تتخوف من حصول فيضانات او انزلاقات للتربة فيها.

وقد سقط حتى الان ما يفوق المتر من الامطار خلال 72 ساعة فى قسم من مديرية كوشى (جنوب غرب)، كما ذكرت وكالة الارصاد الجوية.

وحذرت الوكالة من ان "خطر الأضرار الكبيرة مرتفع جدا"، ووصفت الامطار الجارية والآتية "فى قسم كبير من اليابان، من الغرب الى الشرق" بأنها "رهيبة".

وبعدما جرفت الماء عامل بناء الى حفرة الخميس، عثر على رجل فى التاسعة والخمسين من العمر ميتا فى نهر بهيروشيما (جنوب غرب). وفى مديرية غيفو، عثر خلال الليل على جثة امرأة مسنة غارقة وسط منطقة تغمرها المياه.

من جهة أخرى تم العثور على امراة ميتة كانت اعتبرت مفقودة الخميس بالقرب من نهر فى كيوتو المجاورة بحسب الشرطة.

وقد انهارت منازل حسب المناطق، بسبب انزلاقات للتربة، وتعرضت طرق للنهب فى منطقة كيتاكيوشو.

ونشرت وسائل الاعلام صورا لمجارى ماء موحلة ومتفجرة فى مختلف القرى.

وغالبا ما يتعرض اليابان لأمطار غزيرة بالاضافة الى اعاصير تجتاحه بانتظام خلال الصيف.

وصدرت الخميس والجمعة أوامر باجلاء 170 الف شخص على الاقل من مناطق كوبى وفوكيوكا واوساكا وناغانو وكيوتو، كما ذكرت وكالة ادارة الحرائق والكوارث الطبيعية.

وذكرت شبكة ان.اتش.كاى التلفزيونية ان توصيات باختيار ملجأ قد أعطيت ايضا الى حوالى مليون شخص من مختلف المناطق التى تعتبر فيها المخاطر معتدلة فى الوقت الراهن لكنها يمكن ان تشتد سريعا.