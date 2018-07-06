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الجمعة، 06 يوليه 2018 12:06 م
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مصرع طفلين شقيقين غرقا بشلالات وادى الريان بالفيوم

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:26 ص
مصرع طفلين شقيقين غرقا بشلالات وادى الريان بالفيوم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا بشلالات وادى الريان بمحافظة الفيوم أثناء قيامهما بالسباحة خلال رحلة للتنزه مع أسرتهما وتم انتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بغرق طفلين بشلالات وادى الريان بالانتقال والفحص تبين أنه تم انتشال الجثتين بمعرفة الأهالى وتبين إنهما للطفلين معتصم محمد موسى ميزار 14 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى وشقيقه عبد الرحمن 12 سنة ويقيمان بقرية منشأة حلفا بمركز إطسا .

وبسؤال عم الطفلين أكد إنه التيار جرفهما أثناء الاستحمام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 


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