محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة حصر منشآت عرب الحصن بالمطرية لتطويرها

ماجد تمراز

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قرارا بتشكيل لجنة لحصر الأراضى والمنشآت بمنطقة عرب الحصن شارع الترعة التوفيقية، تمهيدًا لأعمال التطوير التي ستشهدها المنطقة بأكملها.

وتتكون اللجنة، من مسئول أملاك الدولة ومأمور قسم المطرية وعضو من مباحث المطرية ومسئول من أملاك المحافظة ومدير الشئون القانونية.

ومن ناحية أخرى، ترأس اللواء خالد المحمدى، الاجتماع التحضيرى بشأن تنظيم عملية جمع القمامة من المسكن حتى المقالب العمومية، بحضور مسئولي الإدارة التعليمية بالمطرية والمجتمع المحل.