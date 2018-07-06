مجلة علمية عن"نوفيتشوك": سلاح كيميائى ثنائى التركيب يسمم الضحية فى 30 ثانية

كتب: أحمد علوى

قالت مجلة "ساينس دايركت" المعنية بالمجالات والأبحاث العلمية فى مختلف بقاع العالم، إن غاز أو مركب "نوفيتشوك"، والذى ترجع أصوله إلى الاتحاد السوفيتى فى ثمانينات القرن العشرين، يعتبر الآن سلاح كيماوى ثنائى التركيب، حيث يتكون من مكونين مختلفين، كل منهما يعد غير سام أو مؤذ فى حد ذاته، ولكن عندما يتم خلط العناصر سويا، ينتج مركب جديد يصبح ساما للأعصاب.

وقالت المجلة، إن الغاز الجديد يسرى مفعوله عندما يتم استنشاقه أو تعرض الجلد له فى أى وقت، وتسآئلت "لكن متى يبدأ مفعول هذا المركب؟"

وأشارت الدراسات العملية إلى أنه قادر على تسميم ضحاياه خلال 30 ثانية فقط، وربما يتأخر المفعول ليبدأ بعد دقيقتين، وعن أهم مميزات هذا المركب، هى القدرة على تخزينه لفترات طويلة، حيث يمكن تخزين عنصريه غير السامين ودمجهما قبيل الاستخدام بلحظات قليلة، وذلك بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين فى وقت سابق من هذا الشهر.

وبالسؤال عن آلية عمل هذا المركب السام، فقد أكد العلماء، بأنه فى البداية يتسرب السم إلى جسم الضحية سواء عن طريق الجلد أو الجهاز التنفسى، وفى الأغلب قد يؤدى إلى الوفاة نتيجة الاختناق، ويحدث ذلك فى غضون ساعات قليلة، ويمكن استخدام 4 أنواع من الترياق المقاوم للسموم لوقف هذا الغاز القوى.