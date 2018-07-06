ماليزيا: لن نرحّل ذاكر نايك طالما لا يسبب مشاكل

كوالالمبور (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد، اليوم الجمعة، أن بلاده لن ترحّل الداعية الإسلامى الهندى المعروف الدكتور ذاكر نايك؛ طالما أنه لا يسبب أى مشاكل.

وأوضح مهاتير، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية، بقوله "إننا لن نرحّل الدكتور ذاكر طالما لا يسبب أى مشاكل لأنه حصل على الإقامة الدائمة فى البلاد".

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزى ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة سترحّل الدكتور ذاكر إلى الهند أو السماح له بالبقاء فى ماليزيا.

وكانت عدة مواقع إخبارية قد ذكرت بأن ماليزيا سترحّل الدكتور ذاكر إلى الهند.