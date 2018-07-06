video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماليزيا: لن نرحّل ذاكر نايك طالما لا يسبب مشاكل

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:50 م
ماليزيا: لن نرحّل ذاكر نايك طالما لا يسبب مشاكل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد، اليوم الجمعة، أن بلاده لن ترحّل الداعية الإسلامى الهندى المعروف الدكتور ذاكر نايك؛ طالما أنه لا يسبب أى مشاكل.

وأوضح مهاتير، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية، بقوله "إننا لن نرحّل الدكتور ذاكر طالما لا يسبب أى مشاكل لأنه حصل على الإقامة الدائمة فى البلاد".

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزى ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة سترحّل الدكتور ذاكر إلى الهند أو السماح له بالبقاء فى ماليزيا.

وكانت عدة مواقع إخبارية قد ذكرت بأن ماليزيا سترحّل الدكتور ذاكر إلى الهند.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء ماليزيا السابق: المحاكمة أفضل فرصة لإثبات البراءة

رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته فى اتهامه بخيانة الأمانة واستغلال السلطة

ماليزيا

اخبار ماليزيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة