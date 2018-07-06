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قوات سوريا الديمقراطية تستعد لهجوم جديد على داعش شرق دير الزور

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:10 ص
قوات سوريا الديمقراطية تستعد لهجوم جديد على داعش شرق دير الزور قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
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أفادت مصادر سورية اليوم الجمعة بأن قوات سوريا الديمقراطية تعزم شن هجوم جديد على تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة دير الزور آخر معاقل التنظيم فى سوريا .

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى الريف الشرقى لدير الزور تمهيدا للهجوم جديد لإخراج تنظيم داعش من بلدة هجين وما تبقى من مناطق يسيطر عليها التنظيم على ضفة نهر الفرات الشرقية" ، مضيفة أن قوات التحالف الدولى قصفت مواقع داعش فى بلدة هجين بالريف الشرقى للمحافظة بدير الزور.

من جانبه .. قال المرصد السورى لحقوق الإنسان " إن الدفاعات الجوية الروسية فى قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذيقية أطلقت نيرانها على أهداف مهجولة يعتقد أنها طائرات مسيرة هاجمت القاعدة الليلة الماضية .

وفى ريف حماة الشرقية ، أشار المرصد إلى وقوع عدة انفجارات فى مستودع للذخيرة التابعة للقوات السورية من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات .

 

 


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