قوات الجيش الليبى تنجح فى تحرير المهندسين الأجانب المختطفين جنوبى غرب ليبيا

كتب : أحمد جمعة

نجحت قوة تابعة للجيش الوطنى الليبى من تحرير المهندسين الأجانب الأربعة المختطفين من مواقع شركة النهر الصناعى فى جنوب غرب ليبيا.

وقال الجيش الوطنى الليبى إن قواته فى مدينة الكفرة تمكنت من تحرير 3 مهندسين يحملون الجنسية الفلبينية وواحد يحمل الجنسية الكورية.

كان مدير مكتب الإعلام لجهاز شركة النهر الصناعي فى ليبيا توفيق الشويهدى، قد أعلن صباح اليوم، الجمعة، إن مجموعة مسلحة كانت على متن 4 سيارات، تمكنت من اختطاف 4 أجانب، وأنه تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.