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الجمعة، 06 يوليه 2018 10:01 ص
خالد صلاح
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قوات الأمن العراقية تعتقل 6 قيادات من تنظيم داعش بديالى

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:02 ص
قوات الأمن العراقية تعتقل 6 قيادات من تنظيم داعش بديالى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى بالعراق ، اليوم /الجمعة/ اعتقال ستة من قيادات تنظيم "داعش" داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) - " إن قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع شرطة ديالى واستخبارات ومكافحة الارهاب نجحت فى تنفيذ سلسلة عمليات نوعية فى مناطق متفرقة من المحافظة أسفرت عن اعتقال ستة من قيادات داعش المهمة ".

وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت مؤخرا قيادات مهمة فى تنظيم "داعش" بعمليات نوعية داخل المحافظة.

 

 


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