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فيديو.. مسيرة للشواذ تجوب مدينة أشكلون الإسرائيلية بحراسة مروحيات الشرطة

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:30 م
فيديو.. مسيرة للشواذ تجوب مدينة أشكلون الإسرائيلية بحراسة مروحيات الشرطة مسيرة للشواذ
كتب- هاشم الفخرانى
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سمحت السلطات الإسرائيلية بمسيرة للشواذ جنسياً فى مدينة أشكلون جنوب إسرائيل ، حيث خرجت المسيرة بحراسة مشددة من قبل الشرطة والجيش الإسرائيلى.

 

 

وذكرت الشرطة أنه تم استخدام طائرات الشرطة لحماية المسيرة من اعتداء المتطرفين اليهود اللذين يرفضون خروج مثل هذة المسيرات  بشكل شبه شهرى فى مدن إسرائيلية عدة ابرزها مدينة القدس وتل أبيب وحيفا.

 

وكانت أخر هذة المسيرات التى كانت فى تل أبيب فى يونيو الماضى،  حيث شارك فى المسيرة حوالى 200 ألف مثلى من إسرائيل ومن جميع دول العالم، وتم قطع جميع الطرق الرئيسية لمرور المسيرة.

 

 

 


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اسرائيل

شواذ

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تل ابيب

القدس




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