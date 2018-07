فيديو.. مبانى أسكتلندا تذوب فى درجة حرارة 32 لأول مرة منذ 23 عاما

شهدت أسكتلندا، لأول مرة خلال الــ23 عاما الماضية، وصول درجات حرارة إلى معدلات قياسية، إذ وصلت إلى 32 درجة مئوية، وهو رقم قياسى كأكثر يوم حار شهدته أسكتلندا خلال الأعوام الماضية.

Even buildings are sweating in this heat! 💦 pic.twitter.com/hJ7cs14Efd