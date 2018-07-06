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فيديو.. مبانى أسكتلندا تذوب فى درجة حرارة 32 لأول مرة منذ 23 عاما

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:02 م
فيديو.. مبانى أسكتلندا تذوب فى درجة حرارة 32 لأول مرة منذ 23 عاما ارتفاع درجات الحرارة
كتب: هانى محمد
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شهدت أسكتلندا، لأول مرة خلال الــ23 عاما الماضية، وصول درجات حرارة إلى معدلات قياسية، إذ وصلت إلى 32 درجة مئوية، وهو رقم قياسى كأكثر يوم حار شهدته أسكتلندا خلال الأعوام الماضية.

وقالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية، فى تقرير لها اليوم، قد تبدو هذه الحرارة غير محتملة بالنسبة للبشر والحيوانات، لكن يبدو أن المبانى نفسها لم يعد بمقدورها الصمود أمام هذه الحرارة، إذ لاحظ السكان أن غشاء مركز جلاسكو للعلوم قد فقد القدرة على البقاء أمام الحرارة، وبدأ فى الذوبان. حيث بدا مقطع فيديو يرصد ارتفاع درجة الحرارة بأسكتلندا وكأنه جزء من فيلم رعب أو خيال علمى.

 

وقالت شارون ليونز من مركز جلاسكو للعلوم، إن الغشاء العازل فى سطحنا يذوب حرفيا، هيكل السقف يبدو سليماً تماماً، ولكننا نلاحظ القليل من اللون الأسود على السطح.


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