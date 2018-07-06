فيديو.. طالبات مدرسة فى نيوجيرسى ينظمن زيارة لمكتبة الإسكندرية ومصانع أدوية

إيمان حنا

توجهت طالبات مدرسة ثانوية بنيوجيرسى أمس بزيارة مصانع الأدوية بالاسكندرية وتم عمل جوله داخل المصنع والتعرف على الأنشطة الأخرى كالسياحة العلاجية، وأبدت الطالبات انبهارهن بالمستوى المتقدم فى صناعة الدواء بمصر.

جاءت الزيارة بدعوة من الدكتور شرين حلمى والدكتور محمد حلمى الذين قدما شرحا وافيا لتعريف الطلاب بصناعة الدواء بمصر.

ومن جهة أخرى تقوم الطالبات بزيارة لمكتبة الإسكندرية ومعالم المحافظة فى إطار التعرف على معالم مصر المحروسة .

وتستمر الزيارة لمدة ثلاث أسابيع ستقوم خلالها الطالبات بزيارة عدة معالم بارزة فى مصر.

وأوضحت إيمان وهمان، أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة، أن الطالبات حرصن على زيارة مصر لشعورهن بأهمية وطنهن وانتمائهن له، وسيقومن بزيارة أيضا لمدينة الإسكندرية.







