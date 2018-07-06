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الجمعة، 06 يوليه 2018 08:17 م
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فيديو.. الجيش اليمنى يقتحم مواقع مليشيات الحوثى بمديرية باقم

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:17 م
فيديو.. الجيش اليمنى يقتحم مواقع مليشيات الحوثى بمديرية باقم الجيش اليمنى
إيمان حنا
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أحرزت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية تقدما كبيرا فى صعدة، حيث اقتحمت مواقع الحوثيين فى مديرية باقم شمال صعدة، وأحرزت القوات اليمنية تقدما كبيرا فى مديرية حرض.

ونالت صفوف الحوثيين خسائر كبيرة فى مختلف جبهات المعارك مع القوات اليمنية المشتركة، أبرزها ما حققه بالسيطرة الكاملة اليوم على مديرية التحيتا بالحديدة، وجبهة نهم وصعدة .

وكانت قوات الجيش اليمنى بدعم من مقاتلات التحالف العربى قد سيطرت اليوم على  مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطنى اقتحمت مركز مديرية التحيتا، وشنت هجوما واسعا على مواقع المليشيا، ونتج عنها خسائر فادحة للحوثيين.

وأكدت المصادر، أن المعارك لا تزال على أشدها بين الجانبين وسط تقدم متسارع لقوات الجيش الوطنى، وفرار جماعى لعناصر مليشيا الانقلاب.


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