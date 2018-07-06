video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 08:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فصائل الجنوب السورى تستأنف التفاوض مع روسيا بشأن وقف المعارك

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:09 ص
فصائل الجنوب السورى تستأنف التفاوض مع روسيا بشأن وقف المعارك جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت فصائل المعارضة السورية موافقتها على العودة إلى التفاوض مع الجانب الروسى حول اقتراح لوقف المعارك فى جنوب سوريا.

وقال حسين أبا زيد مدير المكتب الإعلامى لـ"غرفة العمليات المركزية فى الجنوب" التابعة للفصائل - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الخميس - إنه سيتم استئناف المفاوضات فى وقت لاحق اليوم.

من جانبه، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن إن "الغارات الروسية والسورية توقفت بشكل كامل بعد يوم واحد من التصعيد العسكرى غير المسبوق على مواقع الفصائل المعارضة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إسرائيل تنفذ عملية أمنية فى سوريا لاستعادة ساعة جاسوس عمل لصالحها فى الخمسينيات.. يديعوت: أهميتها تتأتى من استخدمها فى نقل المعلومات عن الجيش السورى بالجولان.. وأرملته تؤكد: لم أكن أتوقع عودتها

الأمم المتحدة تدعو لهدنة مع استئناف المفاوضات فى جنوب سوريا

فصائل الجنوب السورى

سوريا

أخبار سوريا

روسيا

وقف المعارك




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة