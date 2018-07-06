فصائل الجنوب السورى تستأنف التفاوض مع روسيا بشأن وقف المعارك

دمشق أ ش أ

أعلنت فصائل المعارضة السورية موافقتها على العودة إلى التفاوض مع الجانب الروسى حول اقتراح لوقف المعارك فى جنوب سوريا.

وقال حسين أبا زيد مدير المكتب الإعلامى لـ"غرفة العمليات المركزية فى الجنوب" التابعة للفصائل - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الخميس - إنه سيتم استئناف المفاوضات فى وقت لاحق اليوم.

من جانبه، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن إن "الغارات الروسية والسورية توقفت بشكل كامل بعد يوم واحد من التصعيد العسكرى غير المسبوق على مواقع الفصائل المعارضة".