عامل يطلق الرصاص على نفسه ويتهم آخر بإصابته فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

كشفت وحدة مباحث ايتاى البارود بالبحيرة، عن قيام عامل بإطلاق النيران على نفسه، واتهامه أخر بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بوجود أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بناحية شارع المدارس بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وجود أيمن .ش.ع. 32 سنة عامل ومقيم قرية رمسيس بدائرة المركز، مصاب بادعاء رش خرطوش بباطن القدم اليمنى، وبرفقته كل من: عمار .ر.ع. 25 سنة ، أحمد .ص.خ 21 سنة عاملان ومقيما بذات الناحية.

بسؤال المصاب اتهم السيد .ع.ع المقيم قرية الأربعين بدائرة المركز بالتعدى عليه من سلاح نارى كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها، حال استقلال المتهم لسيارة ميكروباص، ولايعلم أرقامها، وذلك حال تواجده بناحية موقف قرية كفر مساعد بدائرة المركز لخلافات بسبب المصاهرة فيما بينهما.

بسؤال مرافقيه نفيا ماجاء بأقوال المصاب وقيامه بافتعال الواقعة، وإحداث إصابته بنفسه نكايةً فى المتهم المذكور، وذلك لسابقة وجود خلافات بينه والمتهم، وأضاف بحضوره "مصاباً " لمقابلتهما بمحل الواقعة.

توصلت التحريات المبدئية إلى صحة ما جاء بأقوال مرافقى المصاب وقيامه بافتعال الواقعه لذات السبب المشار إليه وتحرر المحضر اللازم.