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ضبط 4 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 38 سنة بالبحر الأحمر

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:44 م
ضبط 4 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 38 سنة بالبحر الأحمر حملة أمنية - أرشيفية
البحرالأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المحكوم عليه الهارب "أحمد. ع"  فى القضية رقم 5977 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2013 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
 
كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "عبدالله . ع" فى القضية رقم 3262 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2015 "هتك عرض"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.
 
كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد . ع " فى القضية رقم 1898 جنايات قسم سفاجا لسنة 2015 "مخدرات"  والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنوات وغرامة 100ألف جنيه.
 
 كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب "حسن . س"  فى القضية رقم 3458 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2009 " مخدرات "والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 50,000 جنيه. 
 
 تم ضبط المحكوم عليه الهارب "وائل . م" فى القضية رقم 8843 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2013 "مخدرات"   والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وغرامة 50,000 جنيه. 
 
كما تم ضبط 400 حكم جزئى متنوع ما بين  جنح الحبس الجزئى، و جنح الحبس المستأنف و الغرامات الجزئية، والمستأنف، و جنح المخالفات.
 
 

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