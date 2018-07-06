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ضبط 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:40 م
ضبط 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية اللواء محمد الالفى مدير ادارة البحث الجنائي بالقليوبية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط  12 تاجر مخدرات فى حمله مكبرة شنتها الاجهزة الأمنيه على البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 500 جرام حشيش ونصف كيلو بانجو ونصف كيلو فودو و100 قرص مخدر وتولت النيابة التحقيق.
 
قاد اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية حملة مكبرة شارك فيها العقيدان عبد الله جلال ومحمد عبد الهادي رئيسا فرع البحث الجنائى، استهدفت بعض البؤر الإجرامية، وأسفرت الحملة عن ضبط 12 تاجر مخدرات فى حمله مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية على البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 500جرام حشيش ونصف كيلو بانجو ونصف كيلو فودو و12 قرص مخدر وتولت النيابة التحقيق. 
 
كما شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1338 مخالفة مرورية.
 
 
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1338 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو215مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل14200جنيه وسحب 25دراجة نارية وحجز 6 دراجات .
 
 
 
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب37 رخصة وتحصيل5550جنيها غرامة .
 
 

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