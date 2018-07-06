صور.. غادة والى: تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع بـ18 مليون جنيه لأمهات أطفال المدارس

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ خطط ومشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها مشروع "دعم سبل العيش لأمهات الأطفال فى المدارس المجتمعية "الذى يتم تنفيذه فى 10 محافظات هى (الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنيا، الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة، مرسى مطروح، قنا، الغربية ) ويهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الأطفال فى المدارس المجتمعية وذلك لمكافحة عمالة الأطفال وحماية حقهم فى الصحة والتعليم والحياة الكريمة، من خلال تطوير قدرات الامهات وزيادة دخلهن.

وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروع جارى تنفيذه بمعدلات كبيرة، وأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تمويل 5245 مشروعا بتكلفة زادت على 18 مليون جنيه كما تم الانتهاء من تدريب 23 ألفا من أمهات الأطفال فى المدارس المجتمعية على التخطيط وإدارة المشروعات متناهية الصغر.

وكشفت سها هانى مديرة المشروع بوزارة التضامن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح حيث تم إنجاز الأهداف المخطط لها من حيث اعداد المتدربات والمشروعات الممولة ومشيرة إلى أن المشروع سيشهد خلال الفترة القادمة اطلاق المرحلة الثانية، لافتة إلى أن محافظات الصعيد جاءت فى مقدمة المحافظات التى استفادت من المشروع، ففى محافظة الفيوم تم تمويل 1474 مشروعا بأجمالى 5 مليون جنيه يليها محافظة المنيا حيث تم تمويل 1041 مشروعا بقيمة اجمالية زادت على 3.5 مليون جنيه كما بلغ عدد المشروعات التى تم تمويلها فى محافظة قنا 823 مشروعا بقيمة 2.8 مليون جنيه، وعلى صعيد محافظات الوجه البحرى جاءت محافظة البحيرة فى المقدمة حيث تم تمويل 745 مشروعا بقيمة 2.5 مليون جنيه يليها محافظة كفر الشيخ 365 مشروعا بقيمة اجمالية تصل إلى 2.25 مليون جنيه.

يشار إلى أن قيمة القروض تتراوح ما بين 1000 إلى 3500 جنيه يتم من خلالها تمويل مشروعات لتربيه الماعز والدواجن وبعض المشروعات التجارية لإنشاء مطاعم صغيرة تقدم وجبات شعبية تتناسب مع البيئة المحيطة بمنفذى المشروع حيث تتنوع المشروعات ليبلغ عددها 25 نوعا تم إعداد دراسات الجدوى لها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمى.



















