صور.. شهيد و 146 مصابا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب يدعى محمد جمال عليان أبو حليمة (22 عاما)، إثر إصابته برصاصة فى الصدر شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وقال أشر القدرة فى بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النقطة الطبية التابع لوزارة الصحة شرق البريج، مما أسفر عن إصابة عدد من طواقمها الطبية و المسعفين.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن عدد الإصابات فى مسيرة بعنوان "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار"، اليوم الجمعة، بلغ حتى الآن 146 مصابا.



إطلاق الطائرات



فتاة مصابة



مصاب فى غزة