صور.. الشرطة البريطانية تفحص فندقا فى موقع تسمم جديد بغاز نوفيتشوك

(رويترز)

شاهد مصور من رويترز أفرادا من الشرطة البريطانية يرتدون سترات واقية وهم يدخلون فندقا صغيرا اليوم الجمعة فى بلدة إيمزبرى فى جنوب غرب البلاد حيث عثر على شخصين فى حالة حرجة بعد تعرضهما لغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وتفحص الشرطة المنطقة بعد أن أصيب رجل وامرأة بالإعياء بالقرب من سالزبرى حيث تعرض الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته لهجوم فى وقت سابق هذا العام.

وشاهد مراسل من رويترز أربعة محققين وهم يدخلون المبنى مرتدين سترات واقية.



الشرطة البريطانية تفحص منطقة الغاز



المحققون