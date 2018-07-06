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الجمعة، 06 يوليه 2018 11:25 ص
خالد صلاح
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب جنوبى تايلاند إلى 10 قتلى

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:16 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب جنوبى تايلاند إلى 10 قتلى موقع انقلاب قارب جنوبى تايلاند
أ ش أ
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أعلنت السلطات التايلاندية ارتفاع حصيلة قتلى انقلاب قارب قبالة سواحل محافظة "بوكيت" الواقعة جنوبى البلاد إلى 10 أشخاص.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة عن البحرية التايلاندية قولها إنه تم انتشال 9 جثث لسياح صينيين، مشيرة إلى أنه تم تأكيد مصرع سائح صينى فى وقت سابق.

وأوضح المسئول بالبحرية التايلاندية نارونج أوراباكدى إن بعض الجثث عثر عليها الغواصون الذين دخلوا إلى حطام القارب اليوم، فيما عُثر على البعض الآخر طافية على سطح الماء.

يذكر أن القتلى هم ركاب القارب الذى انقلب فى أعالى البحار أمس الخميس، والذى كان يحمل على متنه 105 أشخاص من بينهم 93 سائحا و11 من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحى.. فيما مازال البحث جاريا عن نحو 45 شخصا آخرين هم فى عداد المفقودين.

أحد الضحايا
أحد الضحايا

 

ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب جنوبى البلاد إلى 10 قتلى
ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب جنوبى البلاد إلى 10 قتلى

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

ضحايا فى انقلاب قارب
ضحايا فى انقلاب قارب

 

طوارئ فى تايلاند
طوارئ فى تايلاند

 

 


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