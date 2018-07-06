شاهد لحظة دخول الجيش السورى شرق مدينة درعا وتطهيرها من الارهابيين

كتب- هاشم الفخرانى

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مقطع فيديو للحظة دخول الجيش السورى إلى ريف درعا الشرقى، حيث قضت على آخر تجمعات إرهابية "جبهة النصرة" فى بلدة النعيمة على الأطراف الشرقية لمدينة درعا جنوب البلاد.

وقال أحد الضباط بالجيش السورى، إن سلاح الجو وراجمات الصواريخ قصفت صباح اليوم الجمعة المدينة السورية لتطهيرها من الإرهابيين وكبدتهم خسائر مادية كبيرة فى بلدة صيدا.

كما سيطرت قوات المشاة على العديد من الاحياء بالمدينة، بالإضافة إلى تمشيطها من الألغام، وأكدت الوكالة السورية، أن العملية العسكرية التى بدأها الجيش السورى قبل نحو 10 أيام ضد التنظيمات الإرهابية فى درعا، أسفرت عن تحرير العديد من القرى والبلدات.