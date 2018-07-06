سفير اليمن يبحث مشكلات الطلاب فى مصر مع نائب وزير التعليم العالى

وخلال اللقاء استعرض السفير مارم المعالجات التى قامت بها السفارة خلال الفترة الماضية لقضايا الطلبة المبتعثين فى مصر وحل الكثير من المشاكل المتراكمة منذ سنوات سابقة بما فيها تشكيل لجان لصرف الربع الرابع 2016م ،

وأيضا تناول ما تم صرفه من الرسوم الدراسية لعام 2016/2017م وحجم العجز وأهمية تغطيته لتمكين الطلبة من الاستمرار فى تحصيلهم العلمي.

وأكد السفير مارم على وصول مستحقات الطلاب للربع الاول 2018م اليوم وسيتم صرفه خلال الايام القادمة .

وحول موضوع تأخير تحويل الرسوم للعام 2017/2018م من ناحيته اكد نائب وزير التعليم العالي بان الحكومة تعمل على حل مشكلة تأخر الرسوم الدراسية للعام 2017/2018 م وإنها فى طور استكمال الاجراءات .

كما أكد الوصابى على أن الوزارة ستضع آليات لتسديد الرسوم المتأخرة وبما يضمن عدم تأخر الطلبة في التخرج .

وتم الاتفاق على ترتيب لقاء بين نائب الوزير وممثلين عن الطلبة الدارسين وفقا للجامعات الموفدين اليها وتحديد موعد بذلك من قبل الملحقية الثقافية ، بهدف الاستماع لاهم المشاكل التي تواجههم والسعي لحلها وطمـأنة ابنائنا الطلبة بان فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي مهتمون بمعالجة مشاكلهم وحل كل القضايا التي تواجههم ليتفرغوا للتحصيل العلمي.

حضر اللقاء المستشار الثقافي الدكتور محمد العبادي والمستشار الثقافي المساعد للشئون المالية هاشم المخلافي والمستشار حمود القدمي مدير دائرة مكتب السفير.