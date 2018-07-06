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الجمعة، 06 يوليه 2018 02:48 م
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سجن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف 10 سنوات بتهمة الفساد

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:34 م
سجن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف 10 سنوات بتهمة الفساد رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف
أ ف ب
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أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية فى إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، فى ضربة لحزبه الذى يخوض حملة لانتخابات 25 يوليو.

وصرح محامى الدفاع محمد أورأنجزيب لوكالة فرانس برس، "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة فى لندن"، وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بمصادرة الممتلكات.

وكانت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أعلنت اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لزوجة رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف، تدهورت عقب تعرضها لسكتة قلبية فى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت الشبكة عن أسرة شريف، قولها، إن "كلثوم نواز"، زوجة شريف، تم وضعها على جهاز التنفس الصناعى، مشيرة إلى أن هذه التطورات جاءت أثناء خضوعها للعلاج من جراحة سرطان الحنجرة، وقالت نجلة شريف، إن والدتها قد تدهورت صحتها أثناء إقلاعهم بالطائرة إلى لندن.

 

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