دباغة الجلود: اجتماع مع وزير الصناعة لتأخر تسليم الدفعات الأخيرة بالروبيكى

كتبت: دانه الحديدى

أكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أنه اجتمع أمس الخميس، مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة أزمة تأخر تسليم الدفعات الأخيرة من مدابغ الروبيكى.

وأضاف حربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش سرعة إنهاء إجراءات تسليم وتسكين المدابغ لمستحقيها بمدينة الروبيكى، وذلك لسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون.

وكانت الغرفة أرسلت مذكرة لوزير التجارة والصناعة، تطالبه بها بسرعة الانتهاء من تسليم وتسكين الدفعات الأخيرة من مدابغ مدينة الروبيكى، والمنشآت التابعة لها، لمستحقيها من مالكى مدابغ سور مجرى العيون، والذى أنهوا إجراءات الحصول على مدابغ بديلة بمدينة الروبيكى للجلود.

ووفقًا للمذكرة فإن الدفعات من الـ18 إلى الـ25، لم يتم التخصيص أو التسكين لهم بالمنشآت الجديدة بمدينة الروبيكى، رغم انتهائهم من كل الاجراءات اللازمة لذلك، ما يعطل أصحاب تلك المدابغ عن استئناف أعمالهم، وتشمل الدفعات الأخيرة التى لم يتم التسليم لها تشمل، 68 مدبغة، و16 مصنع غراء و21 محل كيماويات، و23 مخزن جلود، بجانب 11 منشاة مخصصة لأنشطة مختلفة.