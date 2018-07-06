video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 07:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دباغة الجلود: اجتماع مع وزير الصناعة لتأخر تسليم الدفعات الأخيرة بالروبيكى

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:08 ص
دباغة الجلود: اجتماع مع وزير الصناعة لتأخر تسليم الدفعات الأخيرة بالروبيكى مدابغ - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

أكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أنه اجتمع أمس الخميس، مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة أزمة تأخر تسليم الدفعات الأخيرة من مدابغ الروبيكى.

وأضاف حربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش سرعة إنهاء إجراءات تسليم وتسكين المدابغ لمستحقيها بمدينة الروبيكى، وذلك لسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون.

وكانت الغرفة أرسلت مذكرة لوزير التجارة والصناعة، تطالبه بها بسرعة الانتهاء من تسليم وتسكين الدفعات الأخيرة من مدابغ مدينة الروبيكى، والمنشآت التابعة لها، لمستحقيها من مالكى مدابغ سور مجرى العيون، والذى أنهوا إجراءات الحصول على مدابغ بديلة بمدينة الروبيكى للجلود.

ووفقًا للمذكرة فإن الدفعات من الـ18 إلى الـ25، لم يتم التخصيص أو التسكين لهم بالمنشآت الجديدة بمدينة الروبيكى، رغم انتهائهم من كل الاجراءات اللازمة لذلك، ما يعطل أصحاب تلك المدابغ عن استئناف أعمالهم، وتشمل الدفعات الأخيرة التى لم يتم التسليم لها تشمل، 68 مدبغة، و16 مصنع غراء و21 محل كيماويات، و23 مخزن جلود، بجانب 11 منشاة مخصصة لأنشطة مختلفة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"دباغة الجلود" تطالب بسرعة تسليم الدفعات الأخيرة من مدابغ "الروبيكى"

دباغة الجلود

الروبيكى

اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة