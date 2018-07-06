خصم 5 أيام لكبير فنيى الأشعة فى مستشفى الصف بسبب التدخين داخل القسم

كتب إبراهيم سالم

تفقدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، مستشفى الصف المركزى برفقة لجنة من المديرية لبحث المشكلات وسبل حلها، مشيرة إلى أنها ناقشت مشكلة الصرف الصحى بالمستشفى وخاطبت رئيس مجلس المدينة لإرسال سيارات الكسح لتفريغ الخزانات بشكل دورى لعدم تكرار الطفح ببدروم المستشفى.

وقالت وكيل الوزارة لـ "اليوم السابع"، إنها تم عاينت مفرمة النفايات الخطرة، وتم اتخاذ اللازم نحو الشركة المنفذة وإدارة النفايات لتشغيلها، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مكان لمدرسة التمريض بالمستشفى، وتحويل جميع العاملين المتغيبين عن العمل للشؤون القانونية للتحقيق، فضلا عن مجازاة كبير فنيى الأشعة بالمستشفى بالخصم 5 أيام من راتبة بسبب التدخين داخل قسم الأشعة.

وتابعت، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمركز الإخصاص المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بنسبة 85%، حيث تم توريد التجهيزات الطبية، وجارى توصيل التيار الكهربائى.